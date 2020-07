Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La mise au point musclée du clan Gueye !

Publié le 7 juillet 2020 à 19h15 par A.M.

Au cœur d'un énorme imbroglio suite à sa signature à l'OM, Pape Gueye pourrait être sanctionné après avoir rompu son contrat avec Watford. Mais son nouvel agent tient à mettre les choses au clair.

En grande difficulté financière, l'Olympique de Marseille va devoir flairer les bons coups pour se renforcer cet été. C'est d'ailleurs le cas de Pape Gueye. Le milieu de terrain, en fin de contrat au Havre, s'est engagé à l'OM dont il est la première recrue officielle. Mais ce dossier n'est pas sans risque. Et pour cause, le joueur s'était engagé avec Watford après avoir signé un pré-contrat dès cet hiver. Toutefois, entre temps, les conditions financières avaient changé et surtout, le club anglais envisageait de prêter Pape Gueye, ce qui n'était pas prévu initialement. Résultat, le milieu de terrain a changé d'avis, et d'agents, afin de rester en France. Mais des doutes existent concernant la procédure.

«Il faut tenir compte de la manipulation dont il a fait l'objet»