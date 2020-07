Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane est sous pression dans ce feuilleton à 120M€ !

Publié le 7 juillet 2020 à 16h30 par La rédaction

Dans le viseur de Zinédine Zidane, Jadon Sancho pourrait prendre la direction de Manchester United dans les prochaines semaines. Les Red Devils auraient effectivement mis en place un plan bien connu du Real Madrid et du FC Barcelone pour convaincre la pépite de Borussia Dortmund de fouler la pelouse d’Old Trafford.

Avec 20 réalisations et 20 passes décisives toutes compétitions confondues, Jadon Sancho a totalement explosé sous les couleurs du Borussia Dortmund cette saison. A seulement 20 ans, la pépite anglaise semble être rentré dans les plans de nombreux clubs européens. D’ailleurs, Le 10 Sport vous a révélé en exclusivité le 8 juin dernier que Zinédine Zidane serait tombé sous le charme des qualités hors norme de Jadon Sancho. Désireux de redessiner les contours de son effectif à moyen terme avec la ferme intention de recruter des jeunes joueurs, l’entraineur du Real Madrid pourrait bien voir le joueur formé en partie à Manchester City rejoindre ses rangs en plus de Kylian Mbappé, aussi annoncé avec insistance dans le viseur du club merengue. Toutefois, la donne aurait changé ces dernières semaines ! De nombreux médias s’accordent à dire que Manchester United serait déterminé à s’attacher les services de Jadon Sancho. Quels sont les derniers facteurs importants à prendre en compte dans ce dossier ? Eléments de réponse.

Manchester United copie le Real Madrid et le FC Barcelone !

Selon de nombreux médias, Jadon Sancho serait dans le viseur de Manchester United. Ole Gunnar Solskjær serait un grand fan du joueur et espérerait bien voir la pépite anglaise intégrer son effectif l’été prochain. Depuis la reprise de la Premier League, les Red Devils retrouvent du poil de la bête grâce notamment à de belles performances de Bruno Fernandes et cette belle forme pourrait leur permettre de se qualifier pour la prochaine édition de la Ligue des Champions à l’issue de la saison. Les dirigeants de Manchester United comptent-ils sur cet argument pour convaincre Jadon Sancho. Pas vraiment. The Express a révélé aujourd’hui que le club rouge de Manchester avait mis en place un plan basé sur la communication pour attirer l’attaquant de Dortmund dans leur filet. En effet, le média anglais a expliqué que les dirigeants de Manchester United auraient récemment poussé les anciens joueurs et légendes du club, aujourd’hui principalement ambassadeurs, a évoqué ce transfert. Une technique déjà bien utilisée par le Real Madrid ou encore le FC Barcelone. Ainsi, Dwight Yorke et Andy Cole ont récemment embelli une potentielle arrivée de Sancho à Manchester United à travers des sorties médiatiques. Les prochains mois diront si ce plan s’est avéré payant.

