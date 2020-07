Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé aurait lâché une bombe à Zidane !

Publié le 7 juillet 2020 à 11h45 par B.C.

Alors que le PSG souhaite à tout prix prolonger Kylian Mbappé, dont le contrat court jusqu'en juin 2022, l'international français aurait déjà signifié à Zinedine Zidane et à ses proches qu'il ne comptait pas rester dans la capitale.

Le cas Kylian Mbappé risque de poser problème au PSG dans les prochains mois. Alors que le contrat de l'international français court jusqu'en juin 2022, l'état-major qatari aurait fait de la prolongation du joueur une priorité afin de contrer l'offensive du Real Madrid. En effet, Florentino Pérez et Zinedine Zidane rêvent de mettre la main sur l'attaquant champion du monde. Reste maintenant à savoir quand. Présent sur le plateau d' El Chiringuito ce lundi soir, Eduardo Inda a annoncé que les Merengue étaient prêts à patienter jusqu'en 2022 afin de récupérer librement Kylian Mbappé. Ce dernier pourrait alors toucher une prime à la signature historique de 100M€.

Mbappé bien décidé à ne pas prolonger ?