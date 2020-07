Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une opération légendaire en préparation pour Mbappé ?

Publié le 7 juillet 2020 à 9h15 par B.C.

Sous contrat jusqu'en juin 2022 avec le PSG, Kylian Mbappé tarde à négocier une prolongation avec son club. Un scénario profitant au Real Madrid, qui aurait déjà un plan pour récupérer l'attaquant français.

Si la crise sanitaire liée au coronavirus va amener le PSG à perdre plusieurs dizaines de millions d'euros, celle-ci devrait néanmoins permettre au club de vivre un été assez calme avec ses stars. En effet, difficile d'imaginer un transfert de Neymar ou Kylian Mbappé dans les prochaines semaines, mais cela n'empêche pas la direction parisienne de travailler sur ces dossiers en interne. Le cas Mbappé susciterait notamment l'inquiétude au sein du PSG. Sous contrat jusqu'en juin 2022, le natif de Bondy continue d'être sur les tablettes du Real Madrid. Leonardo et l'état-major qatari souhaitent donc convaincre leur joyau de prolonger dans la capitale, mais Kylian Mbappé ne serait pas vraiment pressé de répondre aux sollicitations de son club comme l'expliquait L'Équipe ce dimanche. De quoi avantager le Real Madrid.

Vers une arrivée libre de Mbappé au Real Madrid... avec une prime à 100M€ ?