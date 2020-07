Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le transfert colossal de Lautaro Martinez se précise !

Publié le 7 juillet 2020 à 8h30 par B.C.

Alors que la clause libératoire de 111M€ de Lautaro Martinez expire ce mardi 7 juillet, le FC Barcelone resterait très confiant dans ce dossier.

Il sera incontestablement l'un des acteurs majeurs du mercato estival cette année. Avec 17 réalisations en 37 apparitions cette saison, Lautaro Martinez a été choisi par le FC Barcelone pour renforcer le secteur offensif et succéder à terme à Luis Suarez, qui a fêté ses 33 ans en début d'année. Cependant, ce dossier traîne en longueur depuis plusieurs mois. L'Inter ne veut pas brader son buteur tandis que le Barça n'a pas les moyens de répondre aux exigences des Nerazzurri . Cela n'empêche toutefois pas les deux clubs de poursuivre les négociations, et en Catalogne, on serait assez optimiste sur l'issue de ce dossier.

Plus de clause libératoire pour Lautaro Martinez, mais le Barça est confiant