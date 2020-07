Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Paulo Dybala réclamerait un contrat colossal !

Publié le 7 juillet 2020 à 7h15 par A.D.

Alors qu'il figurerait sur les tablettes du PSG, du Real Madrid et de l'Inter, Paulo Dybala serait en discussion avec la Juventus pour prolonger. Le joyau argentin aurait déjà fixé ses exigences et réclamerait un salaire supérieur à 12M€ par an.

En fin de contrat en juin 2022, Paulo Dybala serait en négociations pour prolonger son contrat avec la Juventus. Malgré tout, Leonardo n'aurait pas abandonné l'idée de recruter le joyau argentin. Selon les dernières informations de Paolo Paganini, le directeur sportif du PSG serait toujours sur les traces de Paulo Dybala et serait prêt à faire capoter sa prolongation avec la Juve pour le récupérer. A en croire le journaliste de Rai Sport , Leonardo ne serait pas le seul. En effet, le Real Madrid de Zinedine Zidane et l'Inter d'Antonio Conte songeraient également à recruter Paulo Dybala lors du prochain mercato estival. De son côté, le numéro 10 de la Juventus aurait déjà une idée bien précise du salaire qu'il voudrait percevoir.

Paulo Dybala voudrait plus de 12M€ annuels