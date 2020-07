Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un vrai problème avec Lautaro Martinez ?

Publié le 6 juillet 2020 à 17h30 par A.C.

Ciblé par le FC Barcelone, Lautaro Martinez ne semble plus vraiment avoir la tête à l’Inter, actuellement.

Mais où est passé El Toro ? Irrésistible depuis le début de la saison, Lautaro Martinez a fêté la reprise du championnat avec un but face à la Sampdoria (2-1)… puis plus rien. Depuis le 21 mai dernier, l’attaquant de l’Inter n’a pas marqué le moindre but, que ce soit en Serie A ou en Coppa Italia et cette pénurie a encore fait parler tout récemment. Alors que son club avait la chance de revenir dans la course au Scudetto après la défaite de la Lazio contre le Milan AC (0-3), Lautaro Martinez a raté un penalty décisif, offert par son coéquipier Romelu Lukaku. Tuttosport a expliqué ces derniers jours qu’Antonio Conte est très agacé par le comportement de son attaquant depuis que son nom fait la Une des rubriques mercato de la presse catalane. Le FC Barcelone semblait en effet l’attendre de pied ferme, mais ces derniers jours la presse italienne a fait savoir que Lautaro Martinez devrait vraisemblablement rester à l’Inter cet été.

Lautaro Martinez avait déjà la tête à Barcelone

Est-ce donc le mercato, qui distrait Lautaro Martinez ? C’est en tout cas la possibilité évoquée par Il Corriere dello Sport . D’après les informations du quotidien, le joueur serait très affecté par ce dossier. Il se voyait en effet déjà rejoindre Lionel Messi au FC Barcelone, avec un salaire quasiment quadruplé. Finalement, Il Corriere explique qu’il se serait rendu compte que le Barça n’a jamais vraiment eu l’argent pour lever sa clause de 111M€, qui expire d’ailleurs ce mardi 7 juillet. Sport a récemment annoncé que les dirigeants barcelonais pensent pouvoir recruter Lautaro Martinez même après l’expiration de sa clause, avec une offre autour de 65M€. La presse italienne est toutefois très pessimiste, puisque l’Inter ne semble pas prête à laisser filer Lautaro Martinez.

L’Inter ne lâche pas le morceau