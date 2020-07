Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Lautaro Martinez sur le point d’échapper au Barça ?

Publié le 6 juillet 2020 à 13h00 par T.M.

Depuis plusieurs semaines désormais, le FC Barcelone cherche à boucler l’arrivée de Lautaro Martinez. Un dossier toutefois très compliqué et l’Argentin pourrait même finalement prolonger avec l’Inter Milan.

A la recherche du successeur de Luis Suarez depuis plusieurs mois désormais, le FC Barcelone a jeté son dévolu sur Lautaro Martinez. Mais encore faut-il parvenir à un accord avec l’Inter Milan. Alors que l’Argentin dispose, pour encore quelques jours, d’une clause libératoire de 111M€, le club catalan, en proie à des difficultés économiques, ne veut pas s’aligner sur ce montant préférant faire baisser l’addition en incluant un joueur dans l’opération. Un scénario qui n’est pas vraiment du goût des Nerazzurri, qui attendent le paiement de la clause libératoire de Lautaro Martinez. Une situation qui pourrait bien éloigner le buteur de 22 ans du Barça, mais aussi le rapprocher d’une prolongation à l’Inter.

Un nouveau contrat pour Lautaro Martinez ?