Mercato - Barcelone : L’Inter en remet une couche sur l’avenir de Lautaro Martinez !

Publié le 5 juillet 2020 à 19h00 par La rédaction

Administrateur délégué de l’Inter, Beppe Marotta a évoqué l’avenir de Lautaro Martinez et a indiqué que l’attaquant pourrait rester à Milan la saison prochaine.

Le FC Barcelone s’est fixé comme priorité de recruter Lautaro Martinez lors du prochain mercato estival. Mais l’Inter se montre intraitable dans ce dossier et demanderait le paiement de la clause libératoire présente dans le contrat du joueur et fixée à 111M€. Touché par la crise du coronavirus, le FC Barcelone n’a pas les moyens de répondre aux exigences de l'Inter et chercherait à faire baisser ce prix. Le club catalan aurait proposé les services de Junior Firpo, mais le club nerazzurro ne serait pas intéressé par le latéral gauche.

« Pour le moment, Lautaro n'a pas manifesté son envie de partir »