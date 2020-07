Foot -Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Le clan Osimhen annonce une décision imminente !

Publié le 6 juillet 2020 à 17h15 par La rédaction

Alors qu’il s’est récemment rendu à Naples afin de rencontrer les dirigeants napolitains, Victor Osimhen devrait bientôt faire une grande annonce sur son avenir.

Arrivé il y a un an, Victor Osimhen semble sur le point de quitter le LOSC. Selon nos informations, le Napoli est très proche de rafler la mise avec l’attaquant, qui a d’ailleurs récemment rencontré le président Aurelio De Laurentiis et visité les installations du club. Pourtant, si le 2 juillet dernier nous vous annoncions que Osimhen a trouvé un accord avec le Napoli, reste encore à convaincre le LOSC. On ne serait toutefois pas loin du dénouement de ce dossier...

Osimhen séduit par le club, la ville et les supporters