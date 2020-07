Mercato - LOSC : Le futur salaire XXL d’Osimhen déjà dévoilé ?

Foot - Mercato - LOSC

Tout proche de boucler son départ du LOSC pour un transfert vers le Napoli, Victor Osimhen devrait toucher un nouveau salaire bien plus confortable dans les rangs du club italien. Explications.

Victor Osimhen (21 ans) vers le Napoli, ça brûle ! Comme Le 10 Sport vous l’a révélé en exclusivité la semaine passée, le buteur nigérian du LOSC a déjà donné son feu vert au club italien pour un transfert, et l’opération va coûter pas moins de 80M€ à Naples comme nous vous l’avions également révélé. Osimhen va donc franchir un nouveau cap sportif après seulement un an passé au LOSC, mais également un pallier sur le plan financier…

Le journaliste italien Nicolo Schira révèle ce lundi que Victor Osimhen devrait signer un contrat à hauteur de 3M€ par an en plus de divers bonus au Napoli. Le LOSC et le club italien seraient actuellement en train de régler les derniers détails du dossier avant de pouvoir finaliser l’opération, et l’officialisation devrait être prononcée dans les prochains jours. Le jackpot est donc à venir pour le LOSC, mais également pour Osimhen…

#Napoli and Victor #Osimhen are in very advanced talks and De Laurentiis is confident to finalize the deal on next days. Ready 5-years contract (€3M a year + adds-on) for the nigerian striker. Napoli and #Lille are working to complete the agreement soon. #transfers