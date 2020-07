Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : La mise au point du Napoli pour Victor Osimhen !

Publié le 6 juillet 2020 à 7h45 par La rédaction

Avant le match du Napoli face à l’AS Roma ce dimanche, le directeur sportif du club napolitain Cristiano Giuntoli a évoqué l’avenir de Victor Osimhen.

Un an après son arrivée dans le Nord, Victor Osimhen devrait, sauf énorme retournement de situation, quitter le LOSC pour rejoindre le Napoli. Comme annoncé par le 10 Sport en exclusivité, l’attaquant nigérian a donné son accord pour rejoindre le club italien après avoir visité la ville et s’être entretenu avec les dirigeants napolitains. Toujours selon nos informations, le Napoli dépensera 80M€ pour s’attacher les services de Victor Osimhen et pourrait également s'offrir Gabriel pour 25M€.

« Osimhen à Naples la semaine prochaine ? Nous allons voir »