Mercato - Barcelone : Cet entraîneur de Premier League qui ouvre la porte à Messi !

Publié le 6 juillet 2020 à 7h00 par H.G.

Alors que Lionel Messi songerait à claquer la porte du FC Barcelone au terme de son contrat en 2021, Mikel Arteta a ouvert la porte à une arrivée de La Pulga en Premier League, bien qu’Arsenal ne serait pas un club en mesure de l’accueillir.

Et si Lionel Messi quittait le FC Barcelone en juin 2021 au terme de son contrat ? Impensable il y a encore quelques mois, cette hypothèse pourrait devenir réalité tant l’attaquant argentin serait lassé de la situation du FC Barcelone. Le sextuple Ballon d’Or serait vivement agacé de voir son nom être utilisé pour justifier les déboires du Barça, selon lesquels il serait l’homme qui décide de tout, et serait fatigué des nombreuses crises internes frappant le club ces derniers mois. L’Argentin fustigerait la gestion de la direction menée par Josep Maria Bartomeu et les informations qu’elle ferait fuiter dans les médias allant à son encontre, chose qui l’aurait conduit à geler les négociations pour prolonger son bail expirant en 2021 comme l’a annoncé la Cadena SER cette semaine. Rien ne serait acté pour l’heure, d’autant plus que Josep Maria Bartomeu ne sera plus le président du FC Barcelone en 2021 après les élections présidentielles, mais Lionel Messi serait pour l’heure passablement agacé et songerait à claquer la porte. Et si cela venait à arriver, Mikel Arteta, l’entraîneur d’Arsenal, ne cache pas qu’il aimerait beaucoup voir évoluer la figure emblématique du FC Barcelone en Premier League.

« Ce serait un énorme plus pour le pays, pour le championnat et pour tout le monde »