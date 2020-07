Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar a semé la pagaille au Barça…

Publié le 6 juillet 2020 à 6h45 par Th.B.

Le transfert avorté de Neymar au FC Barcelone l’été dernier a laissé des traces en interne. L’attaquant du PSG aurait été voulu par Lionel Messi, mais pas par Josep Maria Bartomeu.

En 2017, Neymar a quitté le FC Barcelone afin de rejoindre le PSG. Un départ que le Barça a eu du mal à digérer, que ce soit sportivement parlant ou sur le marché des transferts. En effet, avec les 222M€ récoltés via la vente du Brésilien, qui était le montant de sa clause libératoire, le FC Barcelone a immédiatement recruté Ousmane Dembélé et Philippe Coutinho quelques mois plus tard. Deux investissements qui n’ont pas porté leurs fruits. L’été dernier, le Barça a tenté de rapatrier Neymar en vain, faute d’accord avec le PSG. Et pour Lionel Messi, le président Josep Maria Bartomeu n’aurait pas fait son maximum.

Neymar, la cause des tensions entre Bartomeu et Messi.