Mercato - PSG : Leonardo tente une ancienne pépite de l’ASSE en attaque !

Publié le 6 juillet 2020 à 3h00 par G.d.S.S.

Toujours en quête de renfort de qualité pour le PSG, Leonardo aurait un nouveau profil dans le collimateur avec l’ailier français Allan Saint-Maximin.

Avec le départ déjà acté d’Edinson Cavani, celui à venir d’Eric-Maxim Choupo-Moting et la possible vente de Julian Draxler durant le mercato estival, le PSG aura peut-être besoin d’attirer du sang neuf et un profil capable de seconder Neymar, Kylian Mbappé et Angel Di Maria. Leonardo resterait donc très attentif aux opportunités sur le marché, et le directeur sportif du PSG pourrait tenter sa chance avec un Français qui performe à l’étranger…

Saint-Maximin ciblé par le PSG ?

Comme l’a révélé le Daily Mail samedi, le PSG aurait des vues sur Allan Saint-Maximin. Auteur de 4 buts et 7 passes décisives en 25 matches cette saison avec Newcastle, l’ancien ailier de l’ASSE serait un complément parfait pour les autres éléments offensifs du PSG, et cela n’aurait pas échappé à Leonardo. Reste désormais à savoir s’il tentera effectivement sa chance avec Saint-Maximin, qui avait rejoint Newcastle contre 18M€ l’été dernier.