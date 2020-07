Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar ou la cause des frictions entre Messi et Bartomeu ?

Publié le 5 juillet 2020 à 9h15 par Th.B.

L’échec du transfert de Neymar couplé au manque cruel de volonté de Josep Maria Bartomeu de rapatrier l’attaquant du PSG au FC Barcelone auraient empiré la relation entre Lionel Messi et le président blaugrana qui serait désormais inexistante.

Lionel Messi est sans contestation possible le joueur d’un seul club. En atteste sa loyauté envers le FC Barcelone tout au long de sa carrière alors qu’il aurait pu se lancer un nouveau challenge comme Cristiano Ronaldo l’a fait à plusieurs reprises. Néanmoins, Messi est arrivé à Barcelone à l’âge de 13 ans en provenance de Rosario et a continuellement refusé d’aller voir ailleurs. Ces derniers temps, le FC Barcelone semble enchaîner les décisions douteuses sur le marché et en interne. Compte tenu de son statut, le nom de Messi est souvent lié aux mouvements du Barça et aux décisions du club. Mais selon le journaliste Guillem Balague, il n’en serait rien. Cependant, Messi réagirait en interne à tout ce qui se passe au sein de son club. Et le transfert avorté de Neymar l’été dernier ne serait pas passé chez l’Argentin.

Un gros problème depuis le dossier Neymar