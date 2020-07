Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Aouchiche, une belle opération financière pour l’ASSE !

Publié le 6 juillet 2020 à 5h15 par T.M.

Cela sera bouclé en coulisses, Adil Aouchiche évoluera à l’ASSE la saison prochaine. Une belle opération pour les Verts, qui serait également excellente d’un point de vue financier.

Depuis quelques jours désormais, Adil Aouchiche n’est plus un joueur du PSG. En effet, le joueur de 17 ans a fait le choix de ne pas signer son premier contrat pro avec son club formateur afin de continuer sa progression ailleurs. Toutefois, pour le moment, sa destination n’est toujours pas officiellement connue. Néanmoins, les feux seraient au vert pour l’arrivée d’Aouchiche du côté de l’ASSE. Depuis plusieurs semaines désormais, le milieu de terrain est annoncé dans le viseur de Claude Puel et selon les dernières informations, cela serait même bouclé. Et concernant cette opération, L’Equipe expliquait qu’il faudrait tabler sur un salaire mensuel de 100 000€ et une prime à la signature de 4M€.

Des montants à diviser par 2 ?