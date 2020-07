Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce «signe» fort sur l'avenir de Neymar !

Publié le 6 juillet 2020 à 4h00 par A.M.

Alors que l'avenir de Neymar a été relancé par la presse espagnole, Isabela Pagliari assure que le Brésilien est très bien à Paris.

Trois ans après son arrivée au PSG, Neymar continue de faire la Une des médias espagnols. AS annonce ainsi que le Brésilien aurait un pacte pour quitter le club de la capitale contre un chèque de 170M€. L'hypothèse d'un échange avec Antoine Griezmann a également refait surface. Mais encore faut-il que Neymar ait vraiment envie de partir. Et selon Isabela Pagliari, journaliste d' Esporte Interativo et proche des Brésiliens du PSG, la réponse est clairement non.

Neymar mieux que jamais à Paris