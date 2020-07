Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a déjà de sérieux concurrents pour Saint-Maximin

Publié le 6 juillet 2020 à 4h45 par T.M.

Alors que le PSG serait intéressé par Allan Saint-Maximin, Leonardo va devoir faire avec une grosse concurrence pour le joueur de Newcastle.

Passé par l’ASSE, l’AS Monaco, Bastia et l’OGC Nice, Allan Saint-Maximin pourrait bien faire son retour en France. En effet, le protégé de Steve Bruce fait actuellement forte impression avec Newcastle, au point de taper dans l’oeil du PSG. Selon les dernières informations en provenance d’Angleterre, le club de la capitale serait intéressé par l’ailier français. Avec les départs de Cavani et de Choupo-Moting la saison prochaine, Saint-Maximin pourrait donc venir étoffer le secteur offensif de Thomas Tuchel. Mais pour cela, le PSG devra être très convaincant…

Le PSG n’est pas seul !

Réalisant de belles prestations sous le maillot de Newcastle, Allan Saint-Maximin n’aurait pas seulement éveillé l’intérêt du PSG. En effet, comme vous l’a révélé Le 10 Sport, c’est aussi le cas d’Arsenal, qui a déjà engagé les discussions avec l’entourage du joueur des Magpies. Une concurrence toujours plus forte puisque Naples est aussi sur le coup. Négociant actuellement la venue de Victor Osimhen, les Italiens pensent également à Saint-Maximin. De quoi venir contrarier un peu plus Leonardo et le PSG…