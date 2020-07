Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Dries Mertens justifie un choix fort pour son avenir !

Publié le 6 juillet 2020 à 1h15 par La rédaction

Annoncé dans les petits papiers du PSG, Dries Mertens a finalement prolongé son contrat avec le Napoli. Le joueur belge est revenu sur ce choix.

Le 17 juin dernier, le Napoli annonçait la prolongation de Dries Mertens jusqu’en juin 2022. Comme révélé par le 10 Sport le 8 juin dernier, l’avant-centre avait décidé de ne pas donner suite aux offres qui arrivaient sur sa table et de prolonger son aventure avec le club napolitain. Pourtant, Dries Mertens ne manquait pas de prétendants puisque selon nos informations, l’AS Monaco et surtout le PSG surveillaient sa situation. Selon AreaNapoli , Leonardo avait même prévu une opération à 15M€ et avait l’intention de lui proposer un contrat de deux ans.

« J’ai senti que ce ne serait pas mieux qu’ici »