Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une tendance claire se dessine pour Ivan Rakitic !

Publié le 6 juillet 2020 à 1h00 par La rédaction

Vice-champion 2018, Ivan Rakitic se rapproche un peu plus de la sortie. Pour s’en débarrasser, les dirigeants catalans auraient un plan bien précis en tête afin de voir la croate quitter Barcelone.

Plus en odeur de sainteté du côté du Barça, Ivan Rakitic est poussé vers la sortie d’autant plus avec l’arrivée de Miralem Pjanic. Les dirigeants barcelonais veulent réaliser des économies et un départ du Croate avec ses 7,8M€ de contrat actuel permettrait à Barcelone d’économiser une masse d’argent considérable. Malheureusement, Ivan Rakitic ne faciliterait pas un départ car le joueur s'évertue à contrecarrer les plans de sa direction qui rêve d'un départ de son milieu cet été. Pour inciter ce mouvement, les dirigeants barcelonais auraient un plan bien précis en tête pour voir Ivan Rakitic quitter le navire catalan…

Ivan Rakitic bradé ?