Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ivan Rakitic scelle son mercato estival !

Publié le 8 juin 2020 à 5h15 par T.M.

Cet été, l’heure du départ sonnera-t-elle pour Ivan Rakitic ? Visiblement, l’avenir du Croate s’écrirait bien toujours du côté du FC Barcelone.

Régulièrement annoncé sur le départ, Ivan Rakitic est toujours un joueur du FC Barcelone. Et malgré la concurrence dans l’entrejeu, notamment avec l’arrivée de Frenkie De Jong, le Croate n’a jamais abandonné, se battant toujours pour une place. Il n’empêche que son nom ne cesse de revenir au moment d’évoquer le mercato du club catalan, qui a besoin de faire rentrer de l’argent dans les caisses. Rakitic n’ayant plus qu’un an de contrat au Barça, cela pourrait donc être le bon moment pour le vendre, évitant alors de le voir partir libre à l’été 2021. Il n’empêche que l’ancien du FC Séville n’a pas vraiment la tête à un départ.

« Je suis sûr que je serais à Barcelone encore longtemps »