Rabiot : L'OM victime d'une grosse trahison ?

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec la Juventus, Adrien Rabiot a signé librement et gratuitement à l'OM le 17 septembre. Alors que l'international français a clamé son amour pour le club marseillais, Pierre Ménès a laissé entendre qu'il s'agissait peut-être d'un coup de bluff. L'OM sera donc fixé si un grand club propose une offre XXL à Adrien Rabiot.

Après cinq saisons à la Juventus, Adrien Rabiot a migré vers Marseille. En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le club turinois, le milieu de terrain de 30 ans a signé librement et gratuitement à l'OM, et ce, malgré son passage au PSG.

Rabiot : Son attachement à l'OM est feint ?

Depuis son arrivée à l'OM, Adrien Rabiot ne cesse de déclarer sa flamme au club. Mais à en croire Pierre Ménès, l'international français trompe peut-être tout le monde quant à la nature de ses sentiments pour l'écurie marseillaise. Comme l'a affirmé le journaliste de 61 ans, la vérité va éclater lorsqu'Adrien Rabiot recevra une offre XXL d'une grosse cylindrée européenne.

«Là on pourra juger de son vrai attachement à l'OM»

« Est-ce que Marseille va réussir à conserver Adrien Rabiot cet été ? Ce qui est sûr, c'est qu'il s'est très bien relancé en faisant le choix Marseille, qui n'était pas non plus un choix qui coulait de source pour lui. Vraiment, il domine de la tête et des épaules cette équipe. Après, j'ai envie de dire que c'est son choix. On verra à ce moment-là si son attachement à Marseille est réel ou s'il est un peu feint. Avec Rabiot et sa mère, on a l'habitude qu'il y ait des grosses surprises. Si un très grand club européen se présente à lui avec une grosse proposition, là on pourra juger de son vrai attachement à l'OM », a déclaré Pierre Ménès dans une vidéo publiée sur sa chaine YouTube Pierre Le Foot.