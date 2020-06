Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo sur le point de commettre une «très grosse erreur» ?

Publié le 8 juin 2020 à 4h15 par A.M.

Alors que le contrat d'Edinson Cavani prend fin à l'issue du mois de juin, Nicolas Anelka estime que ce serait une erreur de ne pas le conserver.

Pour cet été, le Paris Saint-Germain a déjà réalisé un très joli coup en obtenant un sacré rabais sur l'option d'achat de Mauro Icardi. Un dossier qui semble mettre fin au feuilleton Cavani. Le meilleur buteur de l'histoire du PSG devrait partir cet été alors que son contrat prend fin le 30 juin. Annoncé du côté de l'Inter Milan ou de l'Atlético de Madrid, Edinson Cavani ne devrait donc pas poursuivre l'aventure puisque Leonardo semble avoir tranché. Et aux yeux de Nicolas Anelka, c'est une erreur.

«C’est un super attaquant que tu risques de céder à un concurrent»