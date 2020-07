Foot - Real Madrid

Real Madrid - Polémique : Les coups de gueule de Zidane et Ramos sur l’arbitrage !

Publié le 5 juillet 2020 à 23h30 par La rédaction

Alors que le Real Madrid est au cœur des polémiques sur l’arbitrage, Sergio Ramos et Zinedine Zidane se sont défendus à ce sujet ce dimanche après la rencontre face à Bilbao.

Après la victoire du Real Madrid face à l’Athletic Bilbao à San Mamés (0-1), le résultat des Madrilènes fait à nouveau polémique. La raison ? Le but a été marqué par Sergio Ramos, une nouvelle fois sur penalty. Et les avis sur sa validation sont très discutés. Les joueurs de Bilbao n’ont pas manqué de réagir à la décision de l’arbitre. « On a vu la tendance de ces dernières journées et en faveur de quelle équipe ces décisions sont bénéfiques », a déclaré Iker Munian. Après la rencontre, Sergio Ramos et Zinedine Zidane, une nouvelle fois, ont défendu les couleurs du Real Madrid.

« Je suis fatigué qu'on dise qu'on gagne grâce aux arbitres »