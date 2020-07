Foot - Real Madrid

Real Madrid : Zidane justifie la nouvelle absence d'Eden Hazard

Publié le 4 juillet 2020 à 22h25 par B.C. mis à jour le 4 juillet 2020 à 22h27

Déjà absent face à Getafe, Eden Hazard va également manquer la rencontre face à l'Ahtletic Bilbao ce dimanche. Présent en conférence de presse, Zinedine Zidane a évoqué cette absence.