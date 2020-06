Foot - Real Madrid

Real Madrid : Quand Zidane s'enflamme... pour Riyad Mahrez !

Publié le 27 juin 2020 à 23h25 par La rédaction mis à jour le 27 juin 2020 à 23h27

Interrogé en conférence de presse sur Riyad Mahrez, Zinédine Zidane a été élogieux à l’encontre du protégé de Guardiola