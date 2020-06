Foot - Real Madrid

Real Madrid - Malaise : Un clash avec Zidane ? La réponse de James Rodriguez !

Publié le 23 juin 2020 à 22h00 par A.D.

Alors qu'il peine à emmagasiner du temps de jeu au Real Madrid, James Rodriguez serait en froid avec Zinedine Zidane. Interrogé sur le sujet, le Colombien a lâché ses vérités sur sa relation avec son coach.

Depuis la fin de son prêt au Bayern, James Rodriguez est de retour au Real Madrid. Mais sa saison à la Maison-Blanche ne se passe pas comme il aurait pu l'imaginer. Peu utilisé par Zinedine Zidane, James Rodriguez ne parvient pas à démontrer ses qualités. Et la relation entre l'ancien de l'AS Monaco et le coach du Real Madrid ne serait désormais plus au beau fixe. Malgré tout, à en croire James Rodriguez, il n'existe aucune tension entre Zinedine Zidane et lui.

«Il n'y a jamais eu de problème avec Zinedine Zidane»