Foot - Real Madrid

Real Madrid - Polémique : Zidane s’agace sur la question de l’arbitrage !

Publié le 22 juin 2020 à 10h00 par G.d.S.S.

Alors que Karim Benzema a inscrit un but assez litigieux dimanche soir avec le Real Madrid face à la Real Sociedad, Zinedine Zidane s’est agacé face à cette polémique.

Tombeur de la Real Sociedad dimanche soir pour le compte de la 30e journée de Liga (2-1), le Real Madrid a donc repris la tête du championnat espagnol au FC Barcelone grâce à une meilleure différence particulière. Karim Benzema, auteur du deuxième but madrilène, semble toutefois se rendre coupable d’une faute de main sur l’action, mais la VAR a tout de même validé la réalisation du buteur français du Real Madrid. Et Zinedine Zidane a été invité à réagir sur cette polémique en conférence de presse d’après-match…

« Ça me dérange »