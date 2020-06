Foot - Real Madrid

Real Madrid : Zidane ne tarit pas d’éloges pour Benzema !

Publié le 20 juin 2020 à 15h00 par Th.B.

Auteur d’un but magistral face au FC Valence jeudi soir (3-0), Karim Benzema a dépassé Ferenc Puskas au classement des meilleurs buteurs de l’histoire du Real Madrid. Et Zinedine Zidane s’est enflammé pour son compatriote et attaquant du club merengue.

« C’est beau à voir de l’extérieur, je suis content pour lui. Souvent, on voit Karim comme le N.9 de Madrid, il faut qu’il marque des buts… Mais il ne fait pas que cela. Donc quand il marque, je suis content parce qu’il ferme un peu des bouches. » . Voici le témoignage que Zinedine Zidane tenait jeudi soir dans la foulée de la large victoire du Real Madrid face au FC Valence. Grâce au doublé de Karim Benzema qui a inscrit ses 242ème et 243ème buts avec le Real Madrid, devançant ainsi Ferenc Puskas au classement des buteurs de l’histoire du club, le Real Madrid a tranquillement pris le dessus sur le club valencien. Plus qu’un simple buteur, Benzema est un attaquant complet au service du jeu, et c’est cette qualité spéciale que l’entraîneur du Real Madrid apprécie.

« Karim nous apporte beaucoup et s'il marque des buts, c'est mieux »