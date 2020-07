Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo actuellement distancé pour Allan Saint-Maximin ?

Publié le 6 juillet 2020 à 15h45 par T.M.

Selon la presse britannique, le PSG penserait à Allan Saint-Maximin pour cet été. Toutefois, Leonardo ne tiendrait pas vraiment la corde pour l’arrivée du joueur de Newcastle.

Habitué à aller piocher en Italie pour renforcer le PSG, Leonardo pourrait cette fois aller se servir du côté de l’Angleterre. En effet, selon les dernières informations en provenance de l’autre côté de La Manche, c’est notamment le profil d’Allan Saint-Maximin qui aurait retenu l’attention du club de la capitale. Excellent ces dernières semaines avec les Magpies, le Français pourrait ainsi faire son retour en Ligue 1. Toutefois, Saint-Maximin est un joueur très courtisé. La concurrence pourrait donc mettre à mal les plans de Leonardo pour l’ancien joueur de l’ASSE et il semblerait que le PSG ne soit actuellement pas en pole position.

Arsenal idéalement placé !