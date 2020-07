Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo pourrait récupérer Bakayoko grâce à une star !

Publié le 6 juillet 2020 à 14h30 par Hadrien Grenier

En quête de renforts dans l’entrejeu, le PSG et Leonardo ont notamment coché le nom de Tiémoué Bakayoko dans cette optique. Et il se pourrait que la volonté annoncée de Chelsea de recruter Kai Havertz bénéficie grandement au club de la capitale afin d’attirer le milieu français prêté à l’AS Monaco cette saison.

Pour son deuxième mercato estival depuis son retour au PSG, Leonardo a une nouvelle fois fait de l’entrejeu parisien l’un des secteurs à renforcer en priorité. Après avoir enregistré les arrivées d’Ander Herrera, d’Idrissa Gueye et de Pablo Sarabia l’été passé, le directeur sportif du club de la capitale souhaite encore une fois donner un coup de fraicheur à son entrejeu et a ainsi fait de Sergej Milinkovic-Savic sa grande priorité comme le10sport.com vous l’a révélé. Une offre de 60M€ a déjà été transmise à la Lazio et, bien que celle-ci ait été repoussée, les négociations vont se poursuivre dans ce dossier qui devrait se décanter une fois que la saison 2019/2020 de Serie A s’achèvera. Parallèlement au milieu de serbe de 25 ans, Leonardo travaille sur d’autres piste telles que Tiémoué Bakayoko ou encore Lorenzo Pellegrini, comme nous vous l’avons également annoncé. La volonté du PSG est de recruter non pas, mais deux joueurs au milieu de terrain au cours de la prochaine session estivale. Et il se pourrait que l’écurie francilienne ait prochainement une occasion à saisir avec l’international français appartenant à Chelsea.

Chelsea voudrait recruter Kai Havertz…

Comme l’explique The Express , les Blues ne sont toujours pas rassasiés dans leur projet de renouveler leur effectif. Après avoir enregistré les arrivées d’Hakim Ziyech et de Timo Werner, les dirigeants du club évoluant à Stamford Bridge auraient maintenant la ferme intention d’arracher la signature de Kai Havertz. Comme nous vous l’avons révélé, le milieu offensif de 21 ans évoluant au Bayer Leverkusen est dans le viseur du Real Madrid, où Zinedine Zidane souhaite ardemment sa venue. Les dirigeants madrilènes ont même déjà bougé leurs pions pour se positionner sur le dossier, alors que les pensionnaires de la BayArena ont dernièrement ouvert la porte à un départ de leur jeune prodige par la voix de leur directeur sportif Rudi Völler : « Il est encore l'un de nos joueurs. Nous avons nos idées, nous savons ce qu'il peut faire. J'espère personnellement qu'il restera un an de plus. Nous avons un accord : si une offre nous convient, il peut partir cet été », a-t-il expliqué à BILD . Chelsea serait donc conscient de cette situation et pourrait donc passer à l’action. Mais avant cela, le club londonien devra dégraisser son effectif et aurait décidé de mettre en vente six de ses joueurs. Et c’est là que Leonardo pourrait avoir une occasion à saisir.

… et aurait décidé de vendre Tiémoué Bakayoko pour financier en partie sa venue !