Foot - Mercato - OL

EXCLU - Mercato : Bakayoko sur les tablettes de l’OL !

Publié le 30 juin 2020 à 9h15 par Alexis Bernard

Retour à Chelsea, Tiémoué Bakayoko intéresse plusieurs clubs de Ligue 1. Et selon nos sources, l’OL vient de récemment venir aux renseignements.

Tiémoué Bakayoko ne restera très probablement pas à Chelsea. De retour chez les Blues après une saison en prêt à Monaco, le milieu de terrain français est une proie prisée du marché des transferts. Comme révélé par le10sport.com, Chelsea réclame 35 millions d’euros aux clubs intéressés par Bakayoko. Le PSG en fait partie, Leonardo ayant activé la piste depuis plusieurs mois. Si Paris maintien le contact avec l’entourage du joueur, aucune offre n’a encore été transmise. En Italie, c’est le Milan AC qui tient clairement la corde. Le joueur, déjà prêté un an en Lombardie (2018-2019), garde d’excellents souvenirs et a envie de revenir.

L’OL se renseigne

En France, outre le PSG, l’OGC Nice s’est renseigné auprès de l’entourage de Tiémoué Bakayoko pour connaître sa situation et les chiffres d’une éventuelle opération. Finalement, les Aiglons ont choisi Morgan Schneiderlin. Mais selon nos informations exclusives, un troisième club français a mis son nez dans le dossier Bakayoko. Il s’agit de l’OL. Comme les Niçois, les Lyonnais ont pris des renseignements très récemment. Si cela n’a pas été plus loin, les Gones connaissent désormais les prix. Du côté du joueur, l’objectif est de pouvoir prétendre à une place pour l’Euro avec l’équipe de France. A Lyon, il pourrait avoir une belle exposition et du temps de jeu. Mais le salaire du joueur pourrait poser souci (environ 5 millions d’euros par an).