Daniel Riolo : Le problème avec l’alcool

Connu pour ses interventions dans l’After Foot, Daniel Riolo prend également la parole dans l’émission Estelle Midi. Ce jeudi, le journaliste a pris position sur la question de l’alcool, qu'il qualifie de « fléau légal », et a plaidé pour une augmentation des prix afin de réduire la consommation, dressant un parallèle avec le tabac et la drogue.

Star de l’After Foot chaque soir sur RMC, le journaliste Daniel Riolo est également l’un des chroniqueurs récurrents de l’émission Estelle Midi sur la même antenne. L’occasion pour l’éditorialiste, qui n’a jamais sa langue dans sa poche, de se prononcer sur des sujets de société. Ce jeudi, Daniel Riolo a plaidé pour une montée des prix de l’alcool afin de limiter ce « fléau légal ».

« L’alcool fait autant de mal que les clopes ou la drogue »

« L’alcool est un fléau légal, dénonce le journaliste de RMC. Sauf que ça traîne une meilleure réputation que celle de la cigarette, du joint ou de la drogue en général. Pourquoi ? Tout simplement car il y a une culture de la consommation de l’alcool et il y a ce qu’on appelle le savoir-faire, car il y a des bons alcools, des grands vins, des grands whiskys, des grands cognacs, et ça rejoint la catégorie "produits de luxe". Donc on se dit que ce n’est pas exactement la même chose, que ça ne peut pas faire aussi mal, qu’il y a les producteurs, c’est quand même une image de marque de la France… Sauf que le résultat au final, c’est qu’en fonction de la consommation qu’on en a, ça fait autant de mal que les clopes ou la drogue ».

« C’est véritablement un problème pour la santé »

Pour Daniel Riolo, seule une hausse des prix peut permettre une baisse de la consommation d’alcool en France : « C’est véritablement un problème pour la santé. La base de la réflexion, ce n’est pas de partir des produits de luxe, et ceux qui boivent une très bonne bouteille par semaine, mais plutôt tous ces gamins qui, dès 17 ou 18 ans, ne font rien d’autre que se bourrer la gueule dès qu’ils mettent le nez dehors et c’est de pire en pire. (…) Ça fait un mal fou à la santé des gens et des jeunes, et on ne sait pas comment taper dessus. (…) Donc oui, il faut augmenter les prix. »