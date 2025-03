«Très énervé», il a voulu partir à cause de Kolo Muani !

Amadou Diawara

En huitième de finale de l'Euro 2024, l'équipe de France a éliminé la Belgique ; et ce, grâce à un but contre son camp de Jan Verthongen, provoqué par Randal Kolo Muani. Interrogé avant la double confrontation face à l'Ukraine, Romelu Lukaku a avoué qu'il songeait sérieusement à prendre sa retraite internationale après la désillusion contre les Bleus.

Qualifié pour les huitièmes de finale de l'Euro 2024, l'équipe de France s'est frottée à la Belgique. Entré en jeu à la 62ème minute de jeu, Randal Kolo Muani a fait la différence lors de cette rencontre.

Euro 2024 : Kolo Muani a été décisif contre la Belgique

Alors que le score était nul et vierge, Randal Kolo Muani a permis à l'équipe de France de s'imposer (1-0). Auteur d'une frappe dans la surface de réparation à cinq minutes de la fin du temps réglementaire, le numéro 12 de Didier Deschamps a vu son tir être contré par Jan Verthongen. Pris a contre-pied, Koen Casteels n'a rien pu faire. En effet, le ballon a fait trembler les filets du portier de la Belgique.

«J’ai pensé arrêter après l’Euro»

Convoqué par Rudi Garcia pour affronter l'Ukraine en Ligue des Nations (les 20 et 23 mars), Romelu Lukaku a avoué qu'il était passé tout près de prendre sa retraite internationale après l'élimination de la Belgique à l'Euro 2024. « J’ai pensé arrêter après l’Euro et la défaite contre la France. J’étais très énervé, je disais à Jan Vertonghen que je ne le sentais pas trop. Trop de choses se sont passées trop vite. Mais je ne pouvais pas lâcher mon pays », a déclaré le buteur des Diables Rouges, présent en conférence de presse ce mercredi. Ce jeudi, Romelu Lukaku (31 ans) en a rajouté une couche : « Pendant les tournois, je me concentre sur l'équipe. Après, ça a été difficile de digérer l'Euro. C’était un climat assez toxique et les résultats n’étaient pas là. Je ne réagis pas bien dans la défaite. Ça a toujours été ma force également, à moi de peut-être m'ouvrir un peu plus. Ce qui m'a poussé à rester ? C'est la passion, être déterminé. Jouer les matches pour ne pas les perdre, aller vers l'avant. On doit savoir aussi, sur le plan défensif, aider l'équipe. Je crois que ça a un peu manqué au peuple. J'étais content des supporters lors du dernier match à domicile de Ligue des Nations contre l'Italie. On doit rendre de la fierté à nos supporters. La flamme intérieure est revenue. J'ai eu des conversations avec Rudi Garcia et avec Vincent Mannaert, qui est venu me voir à Naples. Je lui ai expliqué pourquoi la flamme me manquait. Je me suis dit 'vas-y, on continue'. On essaie de créer quelque chose de nouveau et de réaliser des belles performances ».