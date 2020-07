Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Des doutes pour Lautaro Martinez ?

Publié le 7 juillet 2020 à 7h00 par A.D.

Pour assurer la succession d'un Luis Suarez vieillissant, le FC Barcelone voudrait à tout prix s'attacher les services de Lautaro Martinez. Massimiliano Allegri, ancien coach de la Juventus, s'est prononcé sur le possible départ du buteur argentin vers le Barça.

Alors qu'il a déjà fêté ses 33 ans, Luis Suarez ne représente plus l'avenir du FC Barcelone. Dans cette optique, le club catalan serait déjà en quête de son successeur. Pour prendre l'héritage de Luis Suarez, la direction du Barça aurait déjà identifié plusieurs noms et aurait fait de Lautaro Martinez sa grande priorité. Lors d'un entretien accordé à Marca , Massimiliano Allegri s'est positionné sur le possible départ du buteur de l'Inter vers le FC Barcelone.

«On verra s'il peut un jour faire ses preuves au FC Barcelone»