Mercato - PSG : Le prix de Mbappe et Neymar pourrait flamber !

Publié le 7 juillet 2020 à 5h00 par A.M.

Dans sa lettre hebdomadaire, l'Observatoire du football CIES se penche sur l'évolution du prix des joueurs en cas de prolongations. Et pour Kylian Mbappé et Neymar, la différence est frappante.

« Kylian Mbappé est le futur du PSG. C'est ce que tout le monde veut. L'idéal serait de prolonger. Parmi les cinq meilleurs joueurs du monde, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ont 32 et 35 ans ; Neymar et Mbappé ont 28 et 21 ans, et ils sont chez nous. Il n'y a pas besoin de trop réfléchir. On profite de l'avoir, parce que c'est quelque chose d'énorme. Après, il faut trouver la solution pour continuer l'aventure ensemble . » Il y a quelques jours, Leonardo affichait sa volonté de conserver Kylian Mbappé, mais également de prolonger son bail qui prend fin en juin 2022. Et pour cause, en plus blinder son joueur, le PSG verrait son prix flamber.

S'ils prolongent, Mbappe et Neymar vaudront très chers

En effet, dans sa lettre hebdomadaire, l'Observatoire du football CIES s'est penché sur la variation de la valeur marchande des joueurs dans le cas où il prolongeait leur contrat d'une saison supplémentaire. Actuellement lié au PSG jusqu'en juin 2022, Kylian Mbappé est actuellement valorisé à 242,3M€. S'il signe un nouveau bail jusqu'en 2023, son prix augmenterait de 39,4M€ pour atteindre 281,7M€, ce qui confirmerait son statut de joueur possédant la valeur la plus importante au monde. Pour Neymar, actuellement valorisé à 69,3M€, une prolongation d'un an ferait grimper son prix à 85,7M€. On comprend mieux pourquoi Leonardo cherche à prolonger ses deux stars.