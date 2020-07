Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un contrat en or entre les mains pour Lautaro Martinez ?

Publié le 7 juillet 2020 à 11h00 par La rédaction

Annoncé sur le départ et tout particulièrement en partance vers le FC Barcelone depuis de nombreuses semaines, Lautaro Martinez pourrait finalement rester à l’Inter Milan la saison prochaine. Pour cause, un contrat en or aurait été proposé au buteur argentin...

« L’Inter ne veut pas vendre les joueurs les plus importants de son effectif. Nous devons faire face à ces rumeurs et le joueur doit retrouver la sérénité, en dépit de ce qui peut se dire. Il a beaucoup aidé le club et il doit à nouveau montrer le niveau qui est le sien. » a récemment lancé Giuseppe Marotta sur l’avenir de Lautaro Martinez. Annoncé sur le départ depuis de longues semaines, la presse italienne affirme ces derniers jours que l’attaquant argentin pourrait bien rester à l’Inter Milan au lieu de prendre la direction du FC Barcelone. Pire encore pour le club catalan, les dirigeants des Nerazzurri auraient la ferme intention de prolonger son contrat !

Le salaire de Lautaro doublé ?