Mercato - Barcelone : Issue logique pour Lautaro Martinez…

Publié le 6 juillet 2020 à 23h30 par La rédaction

Plus les semaines passent, plus une issue se dégage au sujet du buteur argentin de l’Inter Milan Lautaro Martinez, que le FC Barcelone tente d’arracher à l’Inter. Explication.

Depuis plusieurs mois, le FC Barcelone tente d’arracher Lautaro Martinez à l’Inter Milan. Mais le club catalan, malgré plusieurs tentatives à base d’échanges, se heurte systématiquement à son manque d’argent, qui l’empêche d’aligner une offre à la hauteur de la clause libératoire du buteur argentin, à savoir 111 millions d’euros.

Vers la prolongation

Selon les dernières informations sorties en Italie, le transfert de Lautaro Martinez à Barcelone devient de plus en plus improbable, et le scénario d’une prolongation de l’Argentin à l’Inter se profile de plus en plus concrètement. Selon les médias italiens, la direction de l’Inter devrait en effet rapidement reprendre contact avec l’entourage du joueur.