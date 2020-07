Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ce nouvel avertissement lancé pour Lautaro Martinez !

Publié le 6 juillet 2020 à 21h30 par A.C.

Giuseppe Marotta, administrateur délégué de l’Inter, s’est une nouvelle fois exprimé au sujet de l’avenir de Lautaro Martinez.

En Espagne on assure que tout n’est pas perdu pour le FC Barcelone, avec Lautaro Martinez. La presse italienne, est pourtant très pessimiste. Que ce soit La Gazzetta dello Sport , Tuttosport ou Il Corriere dello Sport , tous expliquent que l’attaquant devrait poursuivre à l’Inter la saison prochaine. Giuseppe Marotta a d’ailleurs confirmé la tendance, tout récemment. « Si Lautaro veut s'en aller, nous le déciderons ensemble, pour le moment il n'a pas manifesté cette chose et je crois que, vu son jeune âge, il pourra encore s'améliorer ici à l'Inter puis voir » a expliqué l’administrateur délégué des Nerazzurri , au micro de DAZN . « Mais rester ici à l'Inter doit être une grande fierté pour lui, car jouer à l'Inter signifie jouer dans une grande équipe ».

« L’Inter ne veut pas vendre les joueurs les plus importants de son effectif »