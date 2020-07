Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Messi-Bartomeu, la lutte de pouvoir se poursuit

Publié le 6 juillet 2020 à 23h00 par La rédaction

Alors que Messi vient de stopper les négociations pour prolonger, la lutte de pouvoir qui l’oppose au président Bartomeu semble avoir encore franchi un palier. Analyse.

Une nouvelle étape vient d’être franchie entre Lionel Messi et le FC Barcelone. Un temps bien engagées, les négociations pour la prolongation de l’attaquant argentin, qui n’a plus qu’un an de contrat, ont été stoppées ces derniers jours si l’on en croit les médias catalans, Messi brandissant de manière plus concrète la menace de son départ.

Bartomeu ne veut pas entrer dans la logique

A l’heure où le Barça ne parvient pas à finaliser les signatures des joueurs désirés par Messi, comme le buteur argentin Lautaro Martinez, la lutte de pouvoir entre Messi et le président Bartomeu paraît loin d’être finie, l’Argentin mettant dans la balance le sujet de sa prolongation. Alors qu’on pouvait imaginer qu’il cédait du terrain, Josep Maria Bartomeu semble finalement ne rien vouloir lâcher et ne pas vouloir laisser Messi imposer ses choix pour l’avenir, sans doute convaincu qu’il ne mettra jamais sa menace à exécution. Un pari risqué ? Ou à l’inverse, souhaite-t-il en sous-marin pousser Messi vers la sortie, estimant qu’il était désormais l’heure de vendre le joueur, âgé de 32 ans, pendant qu’il était encore temps ? Réponse dans les prochaines semaines…