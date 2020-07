Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Bartomeu sort du silence pour l’avenir de Lionel Messi !

Publié le 6 juillet 2020 à 8h30 par H.G.

Alors qu’il était annoncé ces derniers jours que Lionel Messi songeait à quitter le FC Barcelone au terme de son contrat en juin 2021, le président du club catalan Josep Maria Bartomeu s’est montré rassurant au sujet d’une future prolongation du bail de La Pulga.

L’avenir de Lionel Messi est au coeur de toutes les attentions au FC Barcelone ces derniers jours. En effet, la Cadena SER a annoncé la semaine dernière que l’international argentin avait gelé les discussions pour prolonger son contrat qui prendra fin en juin 2021. Les motifs justifiants cette prise de position du sextuple Ballon d’Or seraient multiples, allant de sa lassitude face à la gestion de Josep Maria Bartomeu et de son board aux nombreuses crises institutionnelles ayant frappé le Barça ces derniers mois, en passant par un profond agacement quant au fait de voir son nom utilisé dans les médias catalans pour justifier les mauvais choix dans le recrutement du FC Barcelone ces dernières années. Exténué d’être pointé du doigt par certains comme s’il était un problème chez les Blaugrana , Lionel Messi serait donc dans l’optique de claquer la porte de son club de toujours dans un an. Cependant, à en croire Josep Maria Bartomeu, il n’y aurait pas lieu de s’inquiéter sur le sujet.

« Messi veut rester au Barça et il veut finir ici »