Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Faut-il espérer une possible arrivée de Lionel Messi ?

Publié le 6 juillet 2020 à 8h00 par La rédaction

Suite aux dernières informations autour de l’avenir de Lionel Messi, certains estiment que le PSG pourrait être une destination pour l’Argentin. Faut-il donc s’attendre à voir La Pulga sous le maillot parisien ?

Sous contrat jusqu’en 2021 avec le FC Barcelone, Lionel Messi pourrait bien faire ces valises l’été prochain. En effet, du côté de l’Espagne, on a annoncé que l’Argentin avait stoppé les négociations avec sa direction pour sa prolongation. De quoi jeter un froid sur son avenir en Catalogne, ouvrant alors la porte à un nouveau challenge. Mais où ? Les rumeurs sont déjà nombreuses. Et dernièrement, Juan Pablo Varsky, journaliste argentin, assurait que le PSG faisait partie des clubs prêts à se jeter sur cette occasion XXL de récupérer Messi. De quoi donner au passage l’occasion à La Pulga de retrouver son grand ami, Neymar, mais cette fois du côté du club de la capitale…

Toutes les conditions réunies ?