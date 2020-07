Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Allegri dévoile les coulisses de son faux-départ au Real Madrid

Publié le 6 juillet 2020 à 22h45 par A.D.

Alors que Zinedine Zidane avait quitté le club, le Real Madrid aurait tenté de s'attacher les services de Massimiliano Allegri. Comme il l'a lui-même confié, le coach italien a préféré snober la Maison-Blanche pour rester fidèle à la Juventus.

Après deux saisons et demie de règne au Real Madrid, Zinedine Zidane avait décidé de faire ses valises en mai 2018. Pour remplacer son technicien français, la direction merengue aurait souhaité recruter Massimiliano Allegri. Toutefois, la Maison-Blanche n'est pas parvenu à convaincre le coach italien, qui officiait à la Juventus à cette époque. Lors d'un entretien accordé à Marca , Massimiliano Allegri, qui serait actuellement sur les tablettes du PSG, est revenu sur son faux départ au Real Madrid.

«Il y a eu un contact avec le Real, mais rien ne s'est passé parce que...»