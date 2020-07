Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un dangereux adversaire en moins pour Milinkovic-Savic ?

Publié le 6 juillet 2020 à 22h15 par La rédaction

Annoncé dans le viseur du PSG pour cet été, l’international serbe de la Lazio Rome Sergej Milinkovic-Savic est très courtisé sur le mercato. Cependant, un des prétendants à sa signature se serait désormais positionné en retrait…

L’international serbe Sergej Milinkovic-Savic reste toujours courtisé sur le marché des transferts. Comme révélé par le10sport.com , le PSG s’intéresse énormément au milieu de terrain de la Lazio, et aurait même fait de lui sa priorité numéro 1 sur le marché estival. Une offre de 60M€ est parvenue jusqu’à Rome de la part de Leonardo, et plusieurs clubs sont également annoncés dans la course, notamment Manchester United, Chelsea ou encore le Real Madrid. Cependant, l’un d’entre eux se serait retiré…

Manchester United désormais hors course ?