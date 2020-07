Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Setién répond à Bartomeu pour son avenir !

Publié le 7 juillet 2020 à 14h00 par A.M.

Alors que Josep Maria Bartomeu a assuré que Quique Setién poursuivrait l'aventure sur le banc du FC Barcelone, le technicien espagnol assure ne jamais avoir douté de son président.

Depuis la reprise, le FC Barcelone a enchaîné les déceptions et laisse filer le Real Madrid vers le titre. Une situation qui a jeté un froid sur l'avenir de Quique Setién, vivement critiqué depuis son arrivée en janvier dernier. Toutefois, Josep Maria Bartomeu a tenu à rassurer son entraîneur en lui témoignant sa confiance : « Quique continuera. Je suis plutôt content de l'évolution que nous avons démontrée lors des matches malgré les résultats nuls. Durant les deux dernières rencontres, j'ai vu une meilleure image et j'espère que cela va se poursuivre. Si nous ne gagnons pas la Liga, il restera encore la Ligue des Champions . » Une sortie qui a fait plaisir à Quique Setién qui ne doutait toutefois pas de son avenir.

Setién n'est pas surpris de la déclaration de Bartomeu