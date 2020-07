Foot - Mercato

EXCLU - Mercato : Le RC Lens à l’affût pour un crack de Ligue 2 !

Publié le 7 juillet 2020 à 13h37 par La rédaction mis à jour le 7 juillet 2020 à 13h38

Auteur d’une très bonne saison avec l’AS Nancy-Lorraine, Amine Bassi ne manque pas de courtisans en Ligue 1. Et le RC Lens se penche à son tour sur son profil.

Amine Bassi (22 ans) continue d’avoir des touches en Ligue 1 pour la saison prochaine ! Comme Le 10 Sport vous l’a révélé en exclusivité le 24 juin dernier, le SCO Angers ainsi que Brest ont coché le nom du milieu de terrain marocain de l’AS Nancy-Lorraine, auteur de 5 buts et 5 passes décisives en Ligue 2 cette saison. Et selon nos informations, le RC Lens serait entré dans la danse pour Bassi et envisage à son tour de le recruter au cours du mercato estival.