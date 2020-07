Foot - Mercato - LOSC

EXCLU - Mercato - LOSC : L'Inter revient pour Osimhen, Naples toujours confiant

Publié le 7 juillet 2020 à 10h15 par La rédaction mis à jour le 7 juillet 2020 à 10h18

Dans la dernière ligne droite des discussions pour le transfert de Victor Osimhen à Naples, l’Inter Milan tente une opération de la dernière chance.

Comme révélé par le10sport.com, Lille et Naples sont entrés dans la dernière ligne droite des négociations pour le double transfert impliquant Victor Osimhen et Gabriel. Un rendez-vous a bien eu lieu entre les différents présidents pour finaliser le deal, notamment celui d’Osimhen, dont le montant global de 80 millions d’euros nous a été une nouvelle fois confirmé (25 millions d’euros pour Gabriel, soit une opération à 105 millions d’euros). Si l’optimisme est de rigueur chez toutes les parties, un club vient mettre son nez dans le dossier pour une tentative de la dernière chance...

L’Inter Milan a proposé 80M€