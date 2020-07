Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le LOSC pourrait faciliter ce dossier chaud de Leonardo !

Publié le 7 juillet 2020 à 1h15 par La rédaction

Annoncé dans le viseur de Leonardo pour venir renforcer la défense centrale du PSG après les départs de Thiago Silva et Tanguy Kouassi, l’international sénégalais Kalidou Koulibaly pourrait rapidement quitter le Napoli. Et ce pourrait être grâce au LOSC…

Leonardo pourrait devoir une fière chandelle au LOSC. Après les départs de Thiago Silva et de Tanguy Kouassi, tous deux en fin de contrat, le PSG pourrait rapidement devoir recruter un nouvel arrière central. Le puissant défenseur central du Napoli Kalidou Koulibaly ferait ainsi parti des joueurs ciblés par le directeur sportif parisien pour venir renforcer l’arrière-garde parisienne. Et les Lillois pourraient bien faciliter ce dossier…

Naples prêt à vendre Koulibaly pour finaliser deux dossiers ?