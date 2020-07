Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Osimhen a évoqué le racisme avant son énorme transfert en Italie !

Publié le 6 juillet 2020 à 15h30 par T.M.

Pour le transfert de Victor Osimhen vers Naples, cela ne serait désormais plus qu’une question d’heures. Mais voulant avoir toutes les réponses avant de donner son accord, le Nigérian aurait notamment pris des renseignements sur un sujet important de l’autre côté des Alpes : le racisme.

Auteur d’une saison exceptionnelle avec le LOSC, Victor Osimhen va déjà s’envoler après seulement une saison chez les Dogues. En effet, ses performances ont permis au Nigérian de voir les portes de plus grands clubs en Europe s’ouvrir. Et tout porte à croire que son avenir s’écrirait du côté de Naples. Ces derniers jours, Osimhen a rencontré les dirigeants napolitains pour évoquer ce transfert et selon les informations du 10 Sport, le joueur de Christophe Galtier a validé l’idée de rejoindre l’effectif de Gennaro Gattuso. Ne resterait désormais plus que quelques détails à régler avant de boucler cette opération qui, selon nos informations, est annoncée à 80M€, et pourraient également s’ajouter 25M€ pour l’arrivée de Gabriel, défenseur central du LOSC.

Osimhen a parlé avec Koulibaly !

D’ici quelques heures, Victor Osimhen pourrait donc être un nouveau joueur de Naples. Mais avant de filer vers le sud de l’Italie, le joueur du LOSC a voulu en savoir plus sur les conditions de vie de l’autre côté des Alpes, souhaitant notamment évoquer la question du racisme. Pour cela, à en croire les informations de Ciro Venerato, il se serait notamment entretenu avec Kalidou Koulibaly, défenseur central de Naples. « Après un contact avec Koulibaly, ils sont arrivés à l’idée que le problème du racisme en Italie se limitait à quelques idiots », a-t-il lâché pour CalcioNapoli24 TV . Rassuré, Osimhen peut donc désormais régler son transfert vers Naples. Depuis plusieurs jours désormais, les discussions se tiennent entre les différentes parties et un accord pourrait être plus proche que jamais pour annoncer l'officialisation de cette opération XXL. En effet, comme on l’explique dans son entourage, cela pourrait se faire dès ce mardi.

« Un accord sur tout »